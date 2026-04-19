Европа по-прежнему сильно зависит от российского ядерного топлива, однако Брюссель старательно делает вид, что это не так. При этом четверть обогащённого урана для ЕС поступает из РФ, сообщает Neue Zürcher Zeitung.

В статье приводятся слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о том, что Европа должна извлечь уроки из дефицита энергии и делать ставку на электрификацию за счёт собственных источников. Однако, как отмечает издание, в ядерной сфере континент далеко не так автономен, как хотелось бы Еврокомиссии. Пройдут многие годы, прежде чем Европа окончательно освободится от этой зависимости.

Ранее фон дер Ляйен признала, что отказ от атомной энергетики был стратегической ошибкой, и посетовала на сокращение производства атомной энергии более чем вдвое с 1990 года — до 15%.

Напомним, что Европа пытается переосмыслить свою зависимость от ресурсов из России, но процесс идёт очень тяжело. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, европейские граждане страдают от высоких цен на газ, но решение отказаться от энергоносителей из РФ было «вынужденным».