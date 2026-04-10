Стало известно, как в этом году пройдёт «Бессмертный полк»

В 2026 году формат проведения акции «Бессмертный полк» будет определяться региональными властями в зависимости от уровня безопасности. Об этом заявил Сергей Новиков, начальник управления президента России по общественным проектам.

«Акция «Бессмертный полк» там, где это позволит обстановка, по решению субъектов, она пройдёт в очном формате, а там, где этого потребуют соображения безопасности, — онлайн», — сказал Новиков на заседании итоговой коллегии Росмолодёжи в Национальном центре «Россия».

Ранее сообщалось, что представители Кремля начали активную подготовку к предстоящим торжествам, приуроченным к 9 Мая. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков лично прокомментировал домыслы о возможной отмене традиционного парада на главной площади страны.