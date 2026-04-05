Представители Кремля начали активную подготовку к предстоящим торжествам, приуроченным к 9 Мая. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков лично прокомментировал домыслы о возможной отмене традиционного парада на главной площади страны.

«Мы готовимся к празднованию Дня Победы!» — заявил официальный представитель Кремля в беседе с «Осторожно Media». Таким образом, он развеял распространившуюся в Сети информацию о якобы готовящемся отказе от проведения военного смотра в нынешнем году.

В данный момент организационные процессы идут по утвержденному плану. Подготовка ключевых мероприятий проходит в штатном режиме, а детали протокольных встреч будут уточнены ближе к дате торжества.

Ожидается, что событие пройдет масштабно и с приглашением иностранных делегаций. По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, целый ряд зарубежных политиков уже изъявили желание лично посетить Москву в праздничный день. В связи с визитами гостей график Владимира Путина будет дополнен международными контактами. Планируется, что помимо официальной торжественной части российский лидер проведет серию встреч с прибывшими государственными деятелями.