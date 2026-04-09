Парад Победы в Москве в этом году, несмотря на все риски, состоится в торжественной обстановке, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв. Он выразил надежду, что киевскому режиму не удастся сорвать пролёт авиации — ту часть праздника, которая остаётся самой уязвимой для внешних угроз.

«С самого начала СВО проведение парада Победы стало мероприятием весьма опасным, а потому требующим беспрецедентных мер безопасности», — подчеркнул собеседник «Абзаца».

В прошлом году всё прошло без сбоев — украинским националистам не удалось омрачить праздник, однако в этом году они наверняка предпримут новые попытки: от запуска роя дронов до закладки взрывных устройств в столице, полагает парламентарий. По его словам, остаётся верить, что правда восторжествует и граждане смогут увидеть парадные расчёты.

Ранее Алексей Журавлёв заявил, что Армия России должна наносить удары по всем украинским объектам, которые хоть как-то подозреваются в производстве или запуске беспилотников. Параллельно, по его словам, необходимо наращивать выпуск собственных дронов.