Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв заявил, что Армия России должна наносить удары по всем украинским объектам, которые хоть как-то подозреваются в производстве или запуске беспилотников. Параллельно, по его словам, необходимо наращивать выпуск собственных дронов.

Парламентарий подчеркнул, что Украина — это террористическое государство, который ведёт прицельный огонь по российским мирным жителям, убивая пенсионеров и детей. Обходиться с ВСУ нужно соответственно. Важно полностью перекрыть Киеву возможность получать средства поражения из-за рубежа.

«Не давать поднимать головы, устраивая массированные обстрелы всех объектов, которые только можно заподозрить в изготовлении и запуске БПЛА в сторону России. Инициатива здесь должна быть на нашей стороне», — отметил депутат ГД РФ в интервью NEWS.ru.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Украина давно заслужила удар ракетным комплексом «Орешник» за свои преступления. Тем не менее, по его словам, применение того или иного оружия зависит от решения военного руководства России.