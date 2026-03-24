Кремль объявил дату генеральной репетиции Парада Победы
Кремль объявил о проведении генеральной репетиции парада Победы 7 мая на Красной площади. Пресс-служба уточняет, что аккредитация открыта как на репетицию 7 мая, так и на сам военный парад 9 мая, оба мероприятия посвящены 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и пройдут на Красной площади.
Помимо этого, в День Победы, 9 мая, в Александровском саду пройдет торжественная церемония возложения венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата, расположенной у Кремлёвской стены.
Ранее о планах приехать в Москву на празднование Дня Победы сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Также он планирует посетить памятные мероприятия 6 июня в честь годовщины высадки десанта в Нормандии. Кроме того, на День Победы в Москву обещали приехать президент Южной Осетии Алан Гаглоев и лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик.
