Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 марта, 10:07

Кремль объявил дату генеральной репетиции Парада Победы

Кремль объявил о проведении генеральной репетиции парада Победы 7 мая на Красной площади. Пресс-служба уточняет, что аккредитация открыта как на репетицию 7 мая, так и на сам военный парад 9 мая, оба мероприятия посвящены 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и пройдут на Красной площади.

Помимо этого, в День Победы, 9 мая, в Александровском саду пройдет торжественная церемония возложения венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата, расположенной у Кремлёвской стены.

Ранее о планах приехать в Москву на празднование Дня Победы сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Также он планирует посетить памятные мероприятия 6 июня в честь годовщины высадки десанта в Нормандии. Кроме того, на День Победы в Москву обещали приехать президент Южной Осетии Алан Гаглоев и лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • День Победы
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar