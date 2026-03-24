Кремль объявил дату генеральной репетиции Парада Победы

Кремль объявил о проведении генеральной репетиции парада Победы 7 мая на Красной площади. Пресс-служба уточняет, что аккредитация открыта как на репетицию 7 мая, так и на сам военный парад 9 мая, оба мероприятия посвящены 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и пройдут на Красной площади.