Меры безопасности Путина усилены из-за угроз Киева на 9 Мая

Дополнительные меры безопасности президента России Владимира Путина приняты на фоне угроз киевского режима празднованию Дня Победы в Москве. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Безусловно», — ответил представитель Кремля на вопрос, будет ли усилена охрана российского лидера 9 Мая.

Песков также напомнил, что для безопасности Путина в целом принимаются все необходимые меры. Это, по его словам, нормальная мировая практика для любого главы государства.

«Как в отношении каждого главы государства во всём мире, будь то в Америке, Европе, Азии и так далее — в отношении главы российского государства для обеспечения его безопасности принимаются соответствующие меры», — подчеркнул пресс-секретарь Кремля.

Ранее Минобороны России по инициативе Владимира Путина анонсировало перемирие с 8 по 9 мая в честь Дня Победы. Владимир Зеленский сперва пригрозил ударом по параду в Москве, затем в одностороннем порядке объявил свой «режим тишины» с полуночи 6 мая, а потом заявил о его несоблюдении Россией — хотя никаких совместных договорённостей с российской стороной не было.