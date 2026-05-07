Если Киев решит претворить в жизнь свой план по нанесению удара по Москве во время празднования Дня Победы, ответ ВС РФ будет немедленным и неизбежным. Об этом сказано в комментарии спикера МИД РФ Марии Захаровой на фоне угроз со стороны Владимира Зеленского сорвать празднование 9 Мая в Москве.

Дипломат отметила, что МИД направил иностранным государствам ноту с рекомендацией вывезти своих дипломатов из Киева, пока не стало слишком поздно.

«МИД России настоятельно призывает с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств», — сказано в сообщении.

Она напомнила и ход событий: 4 мая на саммите Европейского сообщества в Ереване Владимир Зеленский выступил с «агрессивными и угрожающими заявлениями» о намерении сорвать празднование Дня Победы. По словам представителя МИД РФ, присутствовавшие на мероприятии представители стран ЕС не отреагировали на эти заявления. В этот же день Минобороны России в качестве ответной меры предупредило о готовности ударить «по центрам принятия решения» в случае провокаций 9 Мая.

Захарова обвинила западные страны в поддержке Украины и заявила, что они являются «соучастниками преступных планов киевского режима». Кроме того, дипломат раскритиковала страны Запада за, по её словам, уничтожение советского мемориального наследия, переписывание истории и демонтаж памятников советским воинам.

«Если в странах ЕС считают, что у них получится «замолчать» агрессивные заявления Зеленского, то они жестоко ошибаются», — заключила Захарова.