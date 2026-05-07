Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы МИД Польши Радослава Сикорского об условиях для пролёта премьера Словакии Роберта Фицо в Москву. Об этом пишет РИА «Новости».

Дипломат назвала заявление Сикорского саморазоблачением. По её мнению, польский министр не защищает интересы государства и народа, а продвигает позиции своей супруги. Речь идёт об Энн Эпплбаум, которую Захарова охарактеризовала как ярую американскую ультралибералку.

«Звучит как тотальное и бесповоротное саморазоблачение — провокаторы-реваншисты, толкающие Европу по проторенной ими же раньше тропе войны к обрыву», — сказала она.

По словам Захаровой, «Сикорские-Эпплбаум потом снимутся и уедут на свою родину, которой Польша не является. А полякам будет предложено снова разгребать европейские завалы». Также дипломат обратила внимание на заявления о том, что поляки освободили Берлин в 1945 году.

«Им же сейчас рассказали, что они целый Берлин освободили в 1945 г., не уточнив, что в составе 1-го Белорусского фронта Красной Армии», — заключила она.

Ранее сообщалось, что Польша готова пропустить премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву для участия в мероприятиях 9 Мая при определённом условии. Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский. Он уточнил, что Варшава может пойти на компромисс, если Братислава разморозит помощь Украине. Свою позицию Сикорский озвучил на пресс-конференции.