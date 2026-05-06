«Можем пойти на компромисс»: Варшава назвала условие для пролёта борта Фицо в Москву

Польша готова пропустить премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который намерен 9 Мая посетить Москву, но при одном условии. Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорски. По словам Сикорски, Варшава может рассмотреть компромисс, если Братислава разблокирует помощь Украине.

«Если он (Фицо) разблокирует помощь Украине, и поедет в Россию, мы, возможно, сможем пойти на компромисс», — сказал Сикорский на пресс-конференции.

Ранее Фицо заявлял, что не планирует присутствовать на параде Победы в Москве. При этом он собирается возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата и встретиться с президентом России Владимиром Путиным.