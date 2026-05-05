«Надавили»: Названа причина отказа Фицо от Парада Победы в Москве

Отказ премьер-министра Словакии Роберта Фицо от посещения Парада Победы в Москве связан с давлением со стороны Евросоюза. Такое мнение в беседе с высказал доцент кафедры РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

По словам политолога, в самом отказе «какой-то проблемы нет». Он напомнил ситуацию, когда военный атташе Чехии «получил приказ» не приходить на Парад Победы, но всё же присоединился к другим мероприятиям на Поклонной горе.

«Мне эта ситуация напоминает то, что происходит со словацким премьером. Наверное, тут тоже прозвучал запрет или надавили страны ЕС», — заявил Перенджиев в комментарии NEWS.ru.

При этом эксперт подчеркнул, что Фицо никто не может запретить встретиться с президентом России Владимиром Путиным и возложить цветы к Могиле Неизвестного солдата.

Напомним, словацкий премьер Роберт Фицо раскрыл детали своего визита в Москву на 9 Мая и заявил, что не станет присутствовать на военном параде на Красной площади, поскольку такой формат не заложен в его поездку. Глава Словакии ограничится возложением цветов к Могиле Неизвестного Солдата и короткой встречей с президентом России Владимиром Путиным.