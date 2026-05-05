Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поставил главаря киевского режима Владимира Зеленского на место, усомнившись в необходимости ехать в Киев. Такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Ну что, Зеленский, опять унизили? Ведь, ожидаемо, Фицо в Киев, конечно, не поедёт, да и его слова про «дешёвые жесты» должны стать для тебя холодным душем. Выходит, зря катался в Ереван», — отметил Соскин.

По мнению эксперта, экс-комик уже успел использовать договорённости о визите Фицо в пиар-целях. Поскольку словацкий премьер известен своей последовательной критикой Киева, его отказ стал для Зеленского болезненным ударом.

«Это просто фиаско для Зеленского. Я считаю, что это личное поражение украинского диктатора. Абсолютная тупость и глупость», — заключил экс-помощник Леонида Кучмы.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал переговоры Владимира Зеленского и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Ереване. Поводом стало то, что политики, свободно владеющие русским языком, решили общаться на английском, которым явно владеют не на лучшем уровне. По словам Медведева, два безмозглых русофоба беседовали на плохом английском из-за своей ущербности. Зампред Совбеза в шутку сказал, что на встрече не хватало только Дональда Трампа с Джей Ди Вэнсом, чтобы поставить «неучам» двойку по английскому.