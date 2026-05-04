Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

4 мая, 14:05

Игра в европейцев: Зеленский и Пашинян ломали английский в Ереване, делая вид, что не понимают по-русски

Пашинян и Зеленский провели переговоры в Ереване на английском языке

В Ереване прошли переговоры Владимира Зеленского и премьера Армении Никола Пашиняна. Оба, судя по всему, нашли общий язык. Причём в прямом смысле — английский. Хотя всем, кто следит за политикой, прекрасно известно: оба говорят на русском свободно.

Встреча Зеленского и Пашиняна на саммите в Ереване. Видео © Telegram / Zelenskiy / Official

В начале переговоров, состоявшихся в рамках саммита Европейского политического сообщества (ЕПС), Зеленский поблагодарил Пашиняна фразой «Thank you so much». В ходе беседы также прозвучали реплики «Your team» от экс-комика и «More than» от армянского премьера.

Основными темами обсуждения стали региональные вызовы и угрозы безопасности, дипломатические усилия Украины по достижению мира и вопросы экономического сотрудничества. Зеленский подчеркнул историческую значимость своего визита, отметив, что это первый приезд президента Украины в Армению за последние 24 года.

Не деньги и не оружие: Экс-депутат Рады раскрыл, зачем Зеленский на самом деле поехал в Армению
Напомним, в Ереване 4 и 5 мая проходит саммит Европейского политического сообщества с участием делегаций из 50 стран. Там состоится отдельная сессия по Украине, на которую приглашён Владимир Зеленский для подтверждения дальнейшей поддержки киевского режима.

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Наталья Демьянова
