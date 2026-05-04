Не деньги и не оружие: Экс-депутат Рады раскрыл, зачем Зеленский на самом деле поехал в Армению

Бывший народный депутат Рады Украины Спиридон Килинкаров считает, что Владимир Зеленский на саммите в Армении будет традиционно требовать финансовой поддержки и вооружений, несмотря на выделенный кредит в 90 миллиардов долларов. Об этом политик рассказал в эксклюзивном комментарии для Life.ru, отметив, что на данный момент нет ясности по поводу распределения этих средств.

По мнению Килинкарова, удивление вызывает ситуация, когда украинский глава публично заявляет о готовности экспортировать дроны, а европейские лидеры одновременно говорят о финансировании их производства на Украине, и остаётся неясным, кто будет эти дроны покупать. Он отдельно отметил, что, если это будет делать сама Европа, то историю можно назвать удивительной: ЕС финансирует и самостоятельно покупает.

Не знаю, о чём в Армении пойдёт речь, но Зеленский точно, наверное, попытается продавить вопрос об особых условиях интеграции Украины в Евросоюз. На мой взгляд, это абсолютно невозможно. Публичные заявления по этому поводу сделали уже как минимум немецкая сторона и Франция — они настроены скептически. Другие страны, вероятно, тоже против, просто публично не высказываются. А Германия высказалась достаточно чётко. Спиридон Килинкаров Бывший народный депутат Украины

Политик добавил, что его удивляет стремление Украины и Армении интегрироваться в ЕС в условиях жутчайшего экономического кризиса, ведь многие страны уже получили от Евросоюза всё возможное и «уехали с базара».

«Я не знаю, на что они рассчитывают. Если на то, что с ними произойдёт то же, что с Польшей в своё время, — вряд ли это возможно при нынешних обстоятельствах», — сказал он.

Килинкаров также полагает, что это масштабное мероприятие может быть связано с публичной поддержкой армянского премьера Пашиняна, у которого не всё гладко внутри страны, а Зеленский выступает как фронтмен «антитрамповской» коалиции глобалистов.

«Это группа глобалистов, которая открыто выступает против Трампа. Думаю, это очередной «исходник», на котором сделают определённые публичные заявления касательно вопросов безопасности, расширения Евросоюза, поддержки Украины в плане перевооружения, финансовой поддержки и поддержки Армении», — отметил он.

Килинкаров подчеркнул, что саммит будет информационно убеждать европейского обывателя в способности Евросоюза расширяться и влиять на другие страны, что является антироссийским шагом, однако никаких прорывных решений там точно принято не будет, хотя критика в адрес России и возможные антироссийские резолюции уже стали привычной политикой.

Напомним, в Ереване 4 и 5 мая пройдёт саммит Европейского политического сообщества с участием делегаций из 50 стран. Там состоится отдельная сессия по Украине, на которую приглашён Владимир Зеленский для подтверждения дальнейшей поддержки киевского режима.