Пашинян опубликовал два эмодзи после шестисекундного разговора с Зеленским на саммите

Короткий диалог на полях саммита Европейского политического сообщества в Ереване связал премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Украины Владимира Зеленского. Политики ограничились рукопожатием и беседой, которая заняла не более шести секунд.

Армянский премьер сделал запись в своём Telegram-канале по этому поводу. В ней Пашинян сообщил, что приветствует Владимира Зеленского, и проиллюстрировал это сообщение двумя эмодзи, изображающими государственные флаги Армении и Украины. Также политик показал видеозапись короткой встречи.

Пашинян описал встречу с Зеленским при помощи эмодзи флагов Армении и Украины. Фото © Telegram / Никол Пашинян

В Ереване запланировано проведение сразу двух встреч высокого уровня — в рамках Европейского политического сообщества и по формату Армения — ЕС. В сети связывают организацию этих мероприятий с приближающимися выборами в Армении, где основная конкурентная борьба развернётся между командой Пашиняна «Гражданский договор» и объединением «Сильная Армения». Последнее отстаивает идею укрепления партнёрства с Российской Федерацией.

В повестке переговоров Никола Пашиняна с Владимиром Зеленским, Эмманюэлем Макроном и другими высокими представителями Евросоюза значится тема дальнейшего содействия Киеву. Они намерены проработать дополнительные механизмы снабжения Украины и выработать стратегию по разрушению транспортного и военно-технического сообщения между Москвой и Тегераном.

Напомним, в Ереване 4 и 5 мая пройдёт саммит Европейского политического сообщества с участием делегаций из 50 стран. Там состоится отдельная сессия по Украине, на которую приглашён Владимир Зеленский для подтверждения дальнейшей поддержки киевского режима.