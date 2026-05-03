Саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) состоится в Ереване 4 и 5 мая. В его рамках пройдёт отдельная сессия по Украине с участием Владимира Зеленского, сообщили в Елисейском дворце.

В ходе сессии будет подтверждена мобилизация и дальнейшая поддержка киевского режима от стран-партнёров. Президент Франции Эмманюэль Макрон также примет участие в мероприятии и прибудет в Армению на эти два дня — 3-5 мая. Также в ходе визита планируются встречи французского лидера с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Ваагном Хачатуряном.

«Европейский союз будет представлять председатель Европейского совета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Армению — премьер-министр Никол Пашинян», — сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Обсуждать там будут военные конфликты на Украине и в Иране, вопросы создания глобальных транспортных коридоров и «процветания» на Южном Кавказе. В мероприятиях должны принять участие представители около 50 стран. А вот канцлер Германии Фридрих Мерц не приедет в Армению на саммит ЕПС.

«Канцлер не сможет совершить поездку из-за других обязательств», — сообщила представитель правительства агентству DPA в ответ на запрос о причинах отмены визита.

Проект Европейского политического сообщества был запущен в октябре 2022 года как платформа для привлечения государств — партнёров ЕС к долгосрочному противостоянию с Москвой и Минском. Он заменил провалившийся проект программы Восточного партнёрства ЕС, через которую ЕС вплоть до 2020 года пытался втянуть в свою орбиту Армению и Белоруссию.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров ранее заявлял, что западные лидеры терпят грубость Владимира Зеленского, поскольку киевский режим им нужен. По его словам, Киеву не урезают поставки вооружений, а Израиль спокойно отнёсся к хамскому обращению украинского лидера — значит, такое положение дел всех устраивает.