Западные страны терпят хамство Владимира Зеленского, потому что он им нужен. Об этом заявил бывший премьер Украины Николай Азаров. По его словам, Киеву не ограничивают поставки оружия, а Израиль стерпел его грубое обращение — значит, это всех устраивает.

«Причина в том, что ему это позволяют, а может быть, его даже мотивируют это делать. Когда он ведёт себя по-хамски, его не одёргивают и никаких санкций к нему не применяют, это поощряет его», — указал Азаров в своём телеграм-канале.

В конце апреля Зеленский раскритиковал Израиль за согласие на поставки зерна из новых российских регионов и потребовал уважать Украину.

Ранее глава израильского МИД Гидеон Саар отверг претензии Киева относительно судов, зашедших в порт Хайфы. Украинская сторона предположила, что груз мог быть собран в регионах, вернувшихся в состав России. В Тель-Авиве потребовали предоставить доказательства и призвали не подменять дипломатию постами в соцсетях. Конфликт остаётся неразрешённым.