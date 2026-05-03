Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 мая, 08:18

Экс-премьер Украины объяснил, почему Запад терпит хамство Зеленского

Азаров: Зеленский нужен Западу, поэтому приходится терпеть его хамство

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Западные страны терпят хамство Владимира Зеленского, потому что он им нужен. Об этом заявил бывший премьер Украины Николай Азаров. По его словам, Киеву не ограничивают поставки оружия, а Израиль стерпел его грубое обращение — значит, это всех устраивает.

«Причина в том, что ему это позволяют, а может быть, его даже мотивируют это делать. Когда он ведёт себя по-хамски, его не одёргивают и никаких санкций к нему не применяют, это поощряет его», — указал Азаров в своём телеграм-канале.

В конце апреля Зеленский раскритиковал Израиль за согласие на поставки зерна из новых российских регионов и потребовал уважать Украину.

Зеленский анонсировал санкции после захода в Израиль российского судна с зерном
Зеленский анонсировал санкции после захода в Израиль российского судна с зерном

Ранее глава израильского МИД Гидеон Саар отверг претензии Киева относительно судов, зашедших в порт Хайфы. Украинская сторона предположила, что груз мог быть собран в регионах, вернувшихся в состав России. В Тель-Авиве потребовали предоставить доказательства и призвали не подменять дипломатию постами в соцсетях. Конфликт остаётся неразрешённым.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Николай Азаров
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar