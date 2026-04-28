Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 апреля, 21:24

Глава МИД Израиля Саар назвал голословными обвинения Киева из-за зерна РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Glebzter

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Glebzter

Между Тель-Авивом и Киевом продолжается дипломатический спор. Поводом стала закупка Израилем партии зерна, которое было собрано на новых российских территориях.

Глава МИД Украины Андрей Сибига в соцсети X объявил о вручении ноты протеста послу Израиля. Ответ израильского коллеги Гидеона Саара не заставил себя ждать.

Саар заявил, что подобные вопросы не решаются через посты в соцсетях или прессу. Он потребовал от Киева предоставить юридические доказательства, а не просто обвинения. По словам министра, доказательств до сих пор нет, и украинская сторона даже не обращалась за юридическими разъяснениями перед тем, как раздувать скандал.

«Пощёчина от союзника»: Киев в ярости из-за российского зерна в Израиле
«Пощёчина от союзника»: Киев в ярости из-за российского зерна в Израиле

Конфликт начался 15 апреля. Поводом для недовольства Незалежной стал заход в один из израильских портов российского судна с зерном, произведённым в новых регионах РФ. Киев считает эту продукцию незаконно вывезенной со своей территории и настаивает, что она по сути «украдена».

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Украина
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar