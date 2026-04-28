Глава МИД Израиля Саар назвал голословными обвинения Киева из-за зерна РФ

Между Тель-Авивом и Киевом продолжается дипломатический спор. Поводом стала закупка Израилем партии зерна, которое было собрано на новых российских территориях.

Глава МИД Украины Андрей Сибига в соцсети X объявил о вручении ноты протеста послу Израиля. Ответ израильского коллеги Гидеона Саара не заставил себя ждать.

Саар заявил, что подобные вопросы не решаются через посты в соцсетях или прессу. Он потребовал от Киева предоставить юридические доказательства, а не просто обвинения. По словам министра, доказательств до сих пор нет, и украинская сторона даже не обращалась за юридическими разъяснениями перед тем, как раздувать скандал.

Конфликт начался 15 апреля. Поводом для недовольства Незалежной стал заход в один из израильских портов российского судна с зерном, произведённым в новых регионах РФ. Киев считает эту продукцию незаконно вывезенной со своей территории и настаивает, что она по сути «украдена».