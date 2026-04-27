«Пощёчина от союзника»: Киев в ярости из-за российского зерна в Израиле

Разгрузка судна Panormitis в порту Хайфы может спровоцировать кризис в отношениях Украины и Израиля. На борту — пшеница с территорий, которые Киев считает своими. Там назвали этот груз «украденным украинским», сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

«Мы отслеживаем это новое судно и не оставим это без внимания. Если ему разрешат пришвартоваться и разгрузиться, это будет иметь последствия, особенно для наших двусторонних отношений», — приводит он слова украинского дипломатического источника..

Чиновник добавил, что Израиль фактически проигнорировал требования Киева по предыдущему судну с пшеницей. Тот корабль уже разгрузился в порту Хайфы.

Украинский представитель предупредил, что если это судно и его груз не отклонят, Киев оставит за собой право применить полный комплекс дипломатических и международно-правовых мер. Источник назвал ситуацию похожей на пощёчину. По его словам, Украина ранее проявляла стратегическую добрую волю. Речь о признании КСИР Ирана «террористической организацией» и криминализации антисемитизма.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига предъявил претензии Израилю за покупку российского зерна. Киев считает эту продукцию незаконно вывезенной со своей территории. Сибига заявил, что такие сделки наносят ущерб международной поддержке Украины.