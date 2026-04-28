Зеленский анонсировал санкции после захода в Израиль российского судна с зерном

Он выразил недоумение по поводу того, что очередное судно с таким грузом было допущено к разгрузке в израильском порту, несмотря на предварительные дипломатические уведомления со стороны Украины. Зеленский подчеркнул, что израильские власти осведомлены о происхождении грузов, прибывающих в их порты, и не могут считать такие сделки «чистым бизнесом». Санкции будут направлены против всех, кто участвует в перевозке и извлечении прибыли из этой незаконной схемы.