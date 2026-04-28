Зеленский анонсировал санкции после захода в Израиль российского судна с зерном
Владимир Зеленский пригрозил Израилю санкционными мерами. Поводом для такого заявления стало поступление в израильский порт Хайфа партии российского зерна, вывезенного из Донбасса. Соответствующее сообщение было размещено в Telegram-канале экс-комика.
Он выразил недоумение по поводу того, что очередное судно с таким грузом было допущено к разгрузке в израильском порту, несмотря на предварительные дипломатические уведомления со стороны Украины. Зеленский подчеркнул, что израильские власти осведомлены о происхождении грузов, прибывающих в их порты, и не могут считать такие сделки «чистым бизнесом». Санкции будут направлены против всех, кто участвует в перевозке и извлечении прибыли из этой незаконной схемы.
«Это не может быть частным бизнесом. Власти Израиля не могут не знать, какие суда и с каким грузом прибывают в порты страны», — написал Зеленский.
Ранее глава МИД Израиля Гидеон Саар отверг претензии Киева по поводу судов, прибывших в порт Хайфа. Украинская сторона считает, что груз мог быть собран в новых регионах России. В Тель-Авиве потребовали предоставить доказательства и призвали не заменять дипломатию заявлениями в соцсетях. Ситуация остаётся предметом разногласий между сторонами.
