Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 апреля, 11:07

Зеленский анонсировал санкции после захода в Израиль российского судна с зерном

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Gints Ivuskans

Владимир Зеленский пригрозил Израилю санкционными мерами. Поводом для такого заявления стало поступление в израильский порт Хайфа партии российского зерна, вывезенного из Донбасса. Соответствующее сообщение было размещено в Telegram-канале экс-комика.

Он выразил недоумение по поводу того, что очередное судно с таким грузом было допущено к разгрузке в израильском порту, несмотря на предварительные дипломатические уведомления со стороны Украины. Зеленский подчеркнул, что израильские власти осведомлены о происхождении грузов, прибывающих в их порты, и не могут считать такие сделки «чистым бизнесом». Санкции будут направлены против всех, кто участвует в перевозке и извлечении прибыли из этой незаконной схемы.

«Это не может быть частным бизнесом. Власти Израиля не могут не знать, какие суда и с каким грузом прибывают в порты страны», — написал Зеленский.

Кремль отказался комментировать спор Украины и Израиля о зерне

Ранее глава МИД Израиля Гидеон Саар отверг претензии Киева по поводу судов, прибывших в порт Хайфа. Украинская сторона считает, что груз мог быть собран в новых регионах России. В Тель-Авиве потребовали предоставить доказательства и призвали не заменять дипломатию заявлениями в соцсетях. Ситуация остаётся предметом разногласий между сторонами.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar