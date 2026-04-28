Кремль отказался комментировать спор Украины и Израиля о зерне
Обложка © Life.ru
Кремль не стал вмешиваться в конфликт между Украиной и Израилем вокруг поставок зерна. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия не будет вмешиваться в это дело.
«Пусть киевский режим сам разбирается с Израилем, и Израиль — с киевским режимом. Мы не хотели бы комментировать и влезать в это дело», — заявил он журналистам.
Ранее глава МИД Израиля Гидеон Саар отверг претензии Киева по поводу судов, прибывших в порт Хайфа. Украинская сторона считает, что груз мог быть собран в новых регионах России. В Тель-Авиве потребовали предоставить доказательства и призвали не заменять дипломатию заявлениями в соцсетях. Ситуация остаётся предметом разногласий между сторонами.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.