Кремль отказался комментировать спор Украины и Израиля о зерне

Кремль не стал вмешиваться в конфликт между Украиной и Израилем вокруг поставок зерна. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия не будет вмешиваться в это дело.

«Пусть киевский режим сам разбирается с Израилем, и Израиль — с киевским режимом. Мы не хотели бы комментировать и влезать в это дело», — заявил он журналистам.