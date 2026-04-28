Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 апреля, 09:45

Кремль отказался комментировать спор Украины и Израиля о зерне

Обложка © Life.ru

Кремль не стал вмешиваться в конфликт между Украиной и Израилем вокруг поставок зерна. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия не будет вмешиваться в это дело.

«Пусть киевский режим сам разбирается с Израилем, и Израиль — с киевским режимом. Мы не хотели бы комментировать и влезать в это дело», — заявил он журналистам.

«Пощёчина от союзника»: Киев в ярости из-за российского зерна в Израиле
Ранее глава МИД Израиля Гидеон Саар отверг претензии Киева по поводу судов, прибывших в порт Хайфа. Украинская сторона считает, что груз мог быть собран в новых регионах России. В Тель-Авиве потребовали предоставить доказательства и призвали не заменять дипломатию заявлениями в соцсетях. Ситуация остаётся предметом разногласий между сторонами.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Украина
  • Израиль
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar