

3 мая, 10:26

«Они схожи»: Путин и Трамп в последнем разговоре сошлись во мнении о Зеленском

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в последнем телефонном разговоре дали схожие оценки киевским властям. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

«Они (оценки) схожи. В целом, вряд ли можно себе представить разнообразные оценки поведения киевского режима», — сказал представитель Кремля.

Напомним, 29 апреля Путин провёл телефонный разговор с Трампом и сообщил о готовности объявить перемирие в зоне СВО ко Дню Победы. Путин и Трамп согласились, что украинское руководство способствует затягиванию конфликта. Американский лидер заявил, что сделка для завершения войны уже близка. Позже Зеленский отказался от перемирия на 9 Мая.

Александра Мышляева
