«Они схожи»: Путин и Трамп в последнем разговоре сошлись во мнении о Зеленском
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в последнем телефонном разговоре дали схожие оценки киевским властям. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.
«Они (оценки) схожи. В целом, вряд ли можно себе представить разнообразные оценки поведения киевского режима», — сказал представитель Кремля.
Напомним, 29 апреля Путин провёл телефонный разговор с Трампом и сообщил о готовности объявить перемирие в зоне СВО ко Дню Победы. Путин и Трамп согласились, что украинское руководство способствует затягиванию конфликта. Американский лидер заявил, что сделка для завершения войны уже близка. Позже Зеленский отказался от перемирия на 9 Мая.
