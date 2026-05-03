Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в последнем телефонном разговоре дали схожие оценки киевским властям. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

«Они (оценки) схожи. В целом, вряд ли можно себе представить разнообразные оценки поведения киевского режима», — сказал представитель Кремля.