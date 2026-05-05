Фицо подтвердил визит в Москву 9 Мая, но на парад он не пойдёт

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, как именно пройдёт его поездка в Москву в День Победы. Политик заявил, что не будет присутствовать на военном параде на Красной площади, так как такой формат не предусмотрен его визитом.

«Я планирую возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Также у меня запланирована короткая встреча с президентом России Владимиром Путиным. Участие в параде я не рассматриваю», — цитирует главу правительства словацкая газета SME.

О желании посетить Москву 9 мая Фицо заявил ещё в начале апреля. Решение вызвало критику со стороны ряда западных лидеров. Однако, по словам премьера, на саммите в Ереване никто из коллег не задал ему вопросов о грядущей поездке.

Предыдущий визит Фицо в Москву состоялся в декабре 2024 года. Тогда он также встречался с Путиным и обсуждал поставки газа. Новый приезд подтверждает курс Братиславы на сохранение диалога с Москвой, несмотря на давление Евросоюза.