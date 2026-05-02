Премьер-министр Словакии Роберт Фицо намерен во время визита в Москву на празднование Дня Победы поблагодарить советских воинов от лица всех граждан республики. Соответствующее заявление он сделал на мероприятии по случаю Дня труда, а ролик опубликовали на YouTube-канале его партии.

Роберт Фицо напомнил, что именно Красная Армия подарила стране 81 год мирной жизни после завершения Второй мировой войны. Он задал риторические вопросы о том, должен ли стыдиться поездки в российскую столицу, чтобы возложить цветы к Могиле Неизвестного солдата.

Политик подчеркнул, что едет благодарить освободителей, а не выполнять какую-либо иную миссию. Глава словацкого кабмина заявил, что от лица всех жителей республики скажет спасибо представителям Красной Армии за десятилетия мира и спокойствия.

«Это десятки тысяч воинов Красной Армии и Румынской армии, которые пришли на нашу территорию, освободили её и положили здесь свои жизни», — напомнил премьер-министр.

Глава правительства призвал недоброжелателей съездить на братиславский мемориал «Славин», а также в Зволен, Михаловце или на любое другое воинское захоронение. Он обратил внимание на надгробные плиты: родившиеся в 1926–1927 годах умирали в 1944–1945-м. Это были 17–19-летние парни, которые пожертвовали собой, заключил Фицо, отвергнув обвинения в адрес своего визита.