1 мая, 07:06

Фицо рассказал о допросах в туалетах Брюсселя после встреч с Путиным

Обложка © Кremlin.ru

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что европейские политики публично критикуют его за встречи с Владимиром Путиным, но при этом сами интересуются их итогами.

«Я встречаюсь с Путиным, и все критикуют меня, а когда я возвращаюсь после встречи с ним, то все в туалетах в Брюсселе спрашивают меня, что он сказал», — отметил он, выступая перед студентами в Ружомбероке.

По словам Фицо, реакция в ЕС носит двойственный характер. При этом его поездки вызывают напряжение: ранее Польша и страны Балтии не разрешили перелёт словацкого правительственного самолёта на мероприятия в Москве.

Ожидается, что на День Победы он может добраться в Россию на автомобиле. Премьер уточнил, что планирует возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата, но не участвовать в параде.

BannerImage
Андрей Бражников
