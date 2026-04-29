29 апреля, 12:07

Ушаков подтвердил приезд премьера Словакии Фицо в Москву на Парад Победы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо примет участие в Параде Победы в Москве 9 Мая. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков журналистам.

«Гости будут. Про Фицо много говорят, так что Фицо могу подтвердить», — заявил он.

«Есть с этим проблема?»: Фицо поставил точку в вопросе посещения Парада Победы в Москве

Ранее Фицо заявлял, что Литва и Латвия запретили его самолёту лететь в Москву. Эстония также отказала. Формально заявку ещё могла рассмотреть Польша, но её глава МИД сказал, что «вопроса больше нет». Теперь словацкий премьер, скорее всего, поедет в Москву на День Победы на машине.

