Ушаков подтвердил приезд премьера Словакии Фицо в Москву на Парад Победы
Обложка © Life.ru
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо примет участие в Параде Победы в Москве 9 Мая. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков журналистам.
«Гости будут. Про Фицо много говорят, так что Фицо могу подтвердить», — заявил он.
Ранее Фицо заявлял, что Литва и Латвия запретили его самолёту лететь в Москву. Эстония также отказала. Формально заявку ещё могла рассмотреть Польша, но её глава МИД сказал, что «вопроса больше нет». Теперь словацкий премьер, скорее всего, поедет в Москву на День Победы на машине.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.