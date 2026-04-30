30 апреля, 08:11

Фицо планирует встретиться с Путиным в День Победы

Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил о готовности посетить Москву для участия в памятных мероприятиях 9 Мая. По словам политика, он рассчитывает на проведение переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в рамках торжественной даты.

Заявление прозвучало в видеоролике, опубликованном на личной странице руководителя кабмина в социальных сетях. Там он чётко обозначил свои намерения, подчеркнув статус предстоящего события.

«Я пойду на встречу с российским президентом, которая будет 9 мая», — поделился планами словацкий премьер.

Ушаков подтвердил приезд премьера Словакии Фицо в Москву на Парад Победы

Ранее Фицо заявлял, что Литва и Латвия запретили его самолёту лететь в Москву. Эстония также отказала. Формально заявку ещё могла рассмотреть Польша, но её глава МИД сказал, что «вопроса больше нет». Теперь словацкий премьер, скорее всего, поедет в Москву на День Победы на машине.

BannerImage
Оксана Попова
