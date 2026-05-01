Чехия разрешила пролёт самолёта Фицо в Москву 9 мая

Самолёт, на котором премьер-министр Словакии Роберт Фицо отправится в Москву на торжества по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, получил официальное разрешение на пролёт через воздушное пространство Чехии. Об этом сообщил пресс-секретарь чешского МИД Адам Черго.

По его словам, словацкая сторона подала стандартный запрос на транзит. Документ был обработан без задержек, и разрешение выдано в обычном порядке, утверждает Прага. В связи с этим пресс-секретарь чешского внешнеполитического ведомства опроверг появившиеся в некоторых СМИ утверждения о том, что Чехия якобы намерена запретить пролёт.

«Словацкая сторона подала стандартный запрос на разрешение на пролёт, и оно было выдано без задержки. Утверждения о запрете ложны», – приводит портал Novinky слова пресс-секретаря.

Ранее Life.ru писал, что Роберт Фицо подтвердил планы посетить Москву на 9 Мая. В видеоролике, опубликованном на его личной странице в соцсетях, премьер Словакии также отметил, что рассчитывает на встречу с президентом РФ.