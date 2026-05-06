Захарова: В ЕС ошибаются, думая, что можно замолчать угрозы Зеленского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны ЕС ошибаются, если рассчитывают замолчать публичные угрозы Владимира Зеленского о намерении сорвать празднование 9 Мая в Москве. Её слова приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.

По словам дипломата, в Евросоюзе могут попытаться «замести под ковёр» агрессивные заявления украинского лидера, однако это не получится. Захарова подчеркнула, что Москве хорошо известно отношение западных стран к Дню Победы.

«Если в странах ЕС думают, что у них получится замолчать прозвучавшие публично угрозы, так сказать замести под ковер агрессивные заявления Зеленского, то они жестоко ошибаются», — сказала Захарова.

Захарова также обвинила страны Запада в уничтожении советского мемориального наследия, переписывании истории и поддержке Киева оружием. По её словам, именно они являются соучастниками «преступных планов киевского режима».

Напомним, что Киев продолжает публично раскачивать тему возможной атаки беспилотников в День Победы. После заявлений Владимира Зеленского о дронах над парадом похожий сценарий допустил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.