МИД России разослал ноту дипмиссиям из-за угроз Киева на 9 Мая

«МИД России сообщает о том, что во все аккредитованные при МИД зарубежные дипломатические миссии и представительства международных организаций была направлена нота следующего содержания», — говорится в комментарии Захаровой.

Минобороны России ранее анонсировало, что с 8 по 9 мая будет соблюдаться режим прекращения огня в связи с празднованием Дня Победы. Это решение было инициировано президентом Владимиром Путиным. В ответ на это Владимир Зеленский сначала высказал угрозу нанесения удара по параду в Москве, но затем объявил о введении режима перемирия с полуночи 6 мая. А сегодня Зеленский заявил, что Россия якобы не соблюдает объявленный Украиной режим прекращения огня. При этом режим тишины был введён Киевом в одностороннем порядке и не сопровождался согласованными договорённостями с российской стороной.