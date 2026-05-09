Песков: Продление перемирия после 11 мая пока не обсуждалось
Продление перемирия между Россией и Украиной после 11 мая пока не обсуждалось. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос журналистов о заявлении президента США Дональда Трампа, который допустил, что прекращение огня было бы хорошо продлить.
«Не видели [заявление]. Перемирие сейчас 9-10-11 [мая], других разговоров не было», — сказал Песков.
Сейчас режим перемирия заявлен на три дня — с 9 по 11 мая. Других решений по его срокам в Кремле пока не озвучивали. Но Трамп готов отправить переговорщиков в Москву ради продления перемирия.
