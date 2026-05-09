«Работа такая»: Life.ru узнал у журналиста BBC, не боится ли он удара по Красной площади

Перед началом Парада Победы журналист Life.ru из Кремлёвского пула Александр Юнашев обратился к корреспонденту «Би-би-си» (BBC) Стиву Розенбергу с вопросом, не боится ли он за свою безопасность на фоне угроз Украины ударить по Красной площади.

«Ну, по-моему, уже сказали, что не будут, по-моему, да? То есть, вроде бы перемирие, да? То есть, Трамп предложил, и вроде бы Россия, Украина согласились, поэтому, эм, ну вот работа с риском для жизни», — ответил журналист BBC.

Юнашев в свою очередь напомнил, что подобные договорённости неоднократно нарушались в разных конфликтах. Тот ответил, что деятельность журналиста всегда сопряжена с рисками. В завершение иностранный корреспондент отметил, что остаётся наблюдать за развитием событий, назвав происходящее частью своей профессиональной работы.

Ранее в Кремле подтвердили, что журналисты кремлёвского пула, российские телеканалы и представители иностранных СМИ получили аккредитацию для работы на параде Победы 9 мая в Москве. Все допущенные к освещению мероприятия репортёры заранее прошли процедуру аккредитации и были уведомлены о порядке работы.