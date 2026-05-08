Песков рассказал, кто из иностранных журналистов будет работать на Параде Победы

Телевизионщики, журналисты кремлёвского пула и представители иностранных СМИ, постоянно освещающие деятельность президента России, получили аккредитацию на парад Победы 9 мая в Москве и будут работать на нём. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, те репортёры, кому предстоит работать на параде на Красной площади уже аккредитованы и проинформированы.

«Аккредитованы были и проинформированы аккредитацией те журналисты, которые там будут. Это главным образом непосредственно те, кто будет хост-бродкастинг обеспечивать, это очень много людей, специалистов- телевизионщиков, кремлёвский пул и также международные СМИ, которые постоянно освещают работу президента в РФ, они тоже получили аккредитацию», — объяснил представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не лишала корреспондентов иностранных СМИ аккредитации для работы на параде Победы на Красной площади. По его словам, немецкий Spiegel обманул своих читателей.