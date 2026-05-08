8 мая, 10:10

Песков: Кремль не отзывал аккредитацию у иностранных СМИ на Параде Победы

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Информация немецкого издания Der Spiegel о том, что Кремль якобы отозвал у корреспондентов иностранных СМИ аккредитации, ранее выданные для работы на параде Победы в Москве 9 мая, не соответствует действительности. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, Spiegel даёт неверную информацию, ложную информацию, так мы и можем это констатировать», — подчеркнул представитель Кремля.

Он также добавил, что не было ни одного случая, когда кто-то из журналистов был лишён аккредитации.

Лукашенко прилетел в Москву на празднование Дня Победы
Напомним, Министерство обороны РФ объявило, что в связи с празднованием 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Россия объявляет перемирие. Согласно распоряжению президента Владимира Путина, перемирие начнётся с 00:00 8 мая и продлится до 10 мая.

Анастасия Никонорова
