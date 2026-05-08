Песков: Кремль не отзывал аккредитацию у иностранных СМИ на Параде Победы

Информация немецкого издания Der Spiegel о том, что Кремль якобы отозвал у корреспондентов иностранных СМИ аккредитации, ранее выданные для работы на параде Победы в Москве 9 мая, не соответствует действительности. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, Spiegel даёт неверную информацию, ложную информацию, так мы и можем это констатировать», — подчеркнул представитель Кремля.

Он также добавил, что не было ни одного случая, когда кто-то из журналистов был лишён аккредитации.