Песков: Кремль не отзывал аккредитацию у иностранных СМИ на Параде Победы
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Информация немецкого издания Der Spiegel о том, что Кремль якобы отозвал у корреспондентов иностранных СМИ аккредитации, ранее выданные для работы на параде Победы в Москве 9 мая, не соответствует действительности. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, Spiegel даёт неверную информацию, ложную информацию, так мы и можем это констатировать», — подчеркнул представитель Кремля.
Он также добавил, что не было ни одного случая, когда кто-то из журналистов был лишён аккредитации.
Напомним, Министерство обороны РФ объявило, что в связи с празднованием 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Россия объявляет перемирие. Согласно распоряжению президента Владимира Путина, перемирие начнётся с 00:00 8 мая и продлится до 10 мая.
