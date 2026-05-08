Лукашенко прилетел в Москву на празднование Дня Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву для участия в мероприятиях по случаю 81-й годовщины Дня Победы. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе лидера республики.

Накануне помощник российского президента Юрий Ушаков информировал, что белорусский лидер вечером 8 мая проведёт переговоры с Владимиром Путиным. Встреча состоится в формате дружеского ужина.

В Кремле также уточнили список иностранных гостей на праздничных мероприятиях. Среди приглашённых — премьер-министр Словакии Роберт Фицо. При этом словацкий политик уточнил, что присутствовать на параде не будет.

Также в Москву прибыли президент Лаоса Тхонглун Сисулит и верховный правитель Малайзии султан Ибрагим. Приглашены главы Абхазии и Южной Осетии — Бадра Гунба и Алан Гаглоев. Делегация из Республики Сербской Боснии и Герцеговины включает президента Синишу Карана и председателя Народной скупщины Ненада Стевандича. В составе группы также глава партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик.