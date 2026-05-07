7 мая, 10:40

Президент Южной Осетии Гаглоев прибыл в Москву на празднование Дня Победы

Алан Гаглоев. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев приехал в Москву на празднование Дня Победы. У него также запланировано несколько рабочих встреч. Об этом сообщила его пресс-секретарь Наталья Босикова.

«До начала торжеств у президента также запланирован ряд рабочих встреч», — сообщила она. Известно, что российский лидер Владимир Путин пригласил главу республики на мероприятия в честь 81-й годовщины Победы.

Песков подтвердил, что Парад Победы на Красной площади состоится

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не сможет приехать на парад Победы в Москву 9 мая. Причина — предвыборная кампания в его стране. О своём решении он уже сообщил президенту России Владимиру Путину.

