Песков подтвердил, что Парад Победы на Красной площади состоится

Парад Победы на Красной площади состоится в том же формате, о котором заявляло Министерство обороны — никаких изменений в последние две недели не вносилось. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается формата проведения парада, то на этот счёт было достаточно детальное сообщение министерства обороны две недели назад, с тех пор ничего не изменилось», — указал представитель Кремля.

В этом году торжественное мероприятие пройдёт в урезанном варианте. В Минобороны ранее пояснили, что из-за оперативной обстановки в параде не будут участвовать суворовцы, нахимовцы, кадеты, а также колонна военной техники. Завершится шествие пролётом авиации.

Следовательно, в этот раз на главных площадках основной упор решено сделать не на показ вооружений, а на парадные пешие подразделения, торжественные церемонии и историческую атрибутику, связанную с Днём Победы.