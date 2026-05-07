Пашинян объяснил Путину, почему пропустит Парад Победы в Москве

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не сможе принять участие в параде Победы в Москве 9 мая. Причиной стала предвыборная кампания в Армении. Он уже проифнормировал о своём решении президента России Владимира Путина.

«Я во время визита в РФ в апреле проинформировал президента РФ, что из-за предвыборной кампании не смогу участвовать в мероприятиях к 9 мая. И уже заявил, что буду участвовать в предвыборной кампании», — сказал Пашинян журналистам.

Напомним, 9 Мая в Москве в день 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне традиционно пройдёт Парад Победы. Однако из-за оперативной обстановки суворовцы, нахимовцы, кадеты и колонна военной техники в парадном расчёте на Красной площади задействованы не будут. Однако воздушная часть парада в планах — лётчики штурмовиков Су-25 в финале раскрасят небо Москвы в цвета флага России. Они сегодня и провели репетицию. Также в ходе трансляции покажут работу военнослужащих всех видов и родов войск на СВО.