Участники СВО примут участие в Параде Победы на Красной площади
Участники специальной военной операции пройдут торжественным маршем по брусчатке Красной площади в День Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации. В ведомстве отметили, что 9 мая герои снова встанут в парадный расчёт.
«Завтра на параде Победы по брусчатке на Красной площади торжественным маршем снова пройдут участники СВО», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Ранее МО России объявило, что на параде на Красной площади в этом году не будет колонн боевой техники. Основной упор решено сделать не на показ вооружений, а на парадные пешие подразделения, торжественные церемонии и историческую атрибутику, связанную с Днём Победы.
