Президент Узбекистана впервые с 2018 года пропустит Парад Победы в Москве

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев впервые за долгие годы не поедет на Парад Победы в Москву 9 мая. В этом году отмечают 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне.

В опубликованном Кремлём списке приглашённых иностранных лидеров нет президентов стран Центральной Азии. Получается, что это будет первый парад с 2018 года, который пройдёт без участия Мирзиёева. Он посетит Парк Победы в Ташкенте и возложит цветы к монументу «Ода стойкости». Лидер Узбекистана также проведёт встречу с участниками Второй мировой войны и трудового фронта, сообщила пресс-служба президента.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не сможет приехать на парад Победы в Москву 9 мая. Причина — предвыборная кампания в его стране. О своём решении он уже сообщил президенту России Владимиру Путину.