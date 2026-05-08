День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 мая, 07:42

Президент Узбекистана впервые с 2018 года пропустит Парад Победы в Москве

Обложка © ТАСС / URA.RU / Роман Наумов

Обложка © ТАСС / URA.RU / Роман Наумов

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев впервые за долгие годы не поедет на Парад Победы в Москву 9 мая. В этом году отмечают 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне.

В опубликованном Кремлём списке приглашённых иностранных лидеров нет президентов стран Центральной Азии. Получается, что это будет первый парад с 2018 года, который пройдёт без участия Мирзиёева. Он посетит Парк Победы в Ташкенте и возложит цветы к монументу «Ода стойкости». Лидер Узбекистана также проведёт встречу с участниками Второй мировой войны и трудового фронта, сообщила пресс-служба президента.

Focus: Запад осудит Киев в случае удара по Параду Победы в Москве 9 Мая
Focus: Запад осудит Киев в случае удара по Параду Победы в Москве 9 Мая

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не сможет приехать на парад Победы в Москву 9 мая. Причина — предвыборная кампания в его стране. О своём решении он уже сообщил президенту России Владимиру Путину.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Узбекистан
  • Шавкат Мирзиёев
  • День Победы
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar