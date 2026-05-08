Западные партнёры Украины вряд ли поддержат попытку нанести удар по Параду Победы в Москве, хотя и сама такая атака выглядит маловероятной. Такой вывод делает немецкий журнал Focus.

Авторы публикации напоминают, что Россия уже пригрозила жёстким ответным ударом по центру Киева в случае реализации украинских угроз с использованием дронов. Это, по мнению издания, является чётким сигналом сдерживания.

Кроме того, Focus указывает на репутационные риски для киевского режима. Атака на праздничное шествие не вызовет симпатий в мире, а международная поддержка для Украины по-прежнему критически важна.