Focus: Запад осудит Киев в случае удара по Параду Победы в Москве 9 Мая
Западные партнёры Украины вряд ли поддержат попытку нанести удар по Параду Победы в Москве, хотя и сама такая атака выглядит маловероятной. Такой вывод делает немецкий журнал Focus.
Авторы публикации напоминают, что Россия уже пригрозила жёстким ответным ударом по центру Киева в случае реализации украинских угроз с использованием дронов. Это, по мнению издания, является чётким сигналом сдерживания.
Кроме того, Focus указывает на репутационные риски для киевского режима. Атака на праздничное шествие не вызовет симпатий в мире, а международная поддержка для Украины по-прежнему критически важна.
Напомним, этой ночью началось перемирие, приуроченное к празднованию Дня Победы. Оно продлится до 10 мая. В Минобороны РФ предупредили, что в случае попыток сорвать празднование Дня Победы в Москве ВС РФ ударят по центру Киева. А Владимир Зеленский, намекая на возможную атаку ВСУ, заявил, что представителям иностранных государств не стоит ехать в Москву 9 мая.
