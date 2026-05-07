В Перми отменили парад Победы после атак БПЛА

В Перми в этом году не будут проводить парад Победы. Решение приняли после оперативного совещания на фоне участившихся атак беспилотников в регионе.

Об отмене шествия войск Пермского гарнизона сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«По итогам оперативного совещания приняли решение 9 мая не проводить шествие войск Пермского гарнизона. Это сделано, чтобы обеспечить безопасность жителей и не отвлекать силовые структуры от выполнения задач по защите земляков», — написал он.

Решение приняли после новых инцидентов с БПЛА. В четверг одно из промышленных предприятий Пермского края подверглось атаке, ещё несколько беспилотников были сбиты. В результате происшествий повреждения получили многоквартирный дом в Перми и административное здание в пригороде. Во втором случае пострадал мужчина. Также был повреждён корпус больницы рядом с домом, где произошёл инцидент.

Это не первая атака на регион за последнее время. 29 и 30 апреля беспилотники уже атаковали промышленные предприятия Пермского края. После одного из ударов на промплощадке началось возгорание, к ликвидации которого привлекали более 400 человек. Власти пока не сообщали о полном завершении работ после той атаки.