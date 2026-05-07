Махонин сообщил об ударе ВСУ по предприятию в Перми и призвал идти в укрытия

Одно из промышленных предприятий Пермского края подверглось атаке вражеского беспилотника — дрон попал в объект, но обошлось без жертв. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своём телеграм-канале.

Все экстренные службы сейчас работают на месте происшествия. Глава области подчеркнул, что жертв и пострадавших нет. Ещё несколько БПЛА были сбиты силами ПВО, на местах падения обломков также трудятся оперативные группы.

«Еще несколько беспилотников были сбиты. На месте падения обломков работают экстренные службы. В регионе продолжает действовать режим «Беспилотной опасности». Работает оперативный штаб», — указал он.

Если включатся локальные системы оповещения, граждан просят немедленно направляться в укрытия. Таковыми считаются любые заглублённые помещения: подвалы и цокольные этажи зданий, подземные переходы и паркинги, а также первые этажи подъездов многоквартирных домов.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Перми в жилой многоэтажке произошёл взрыв. В регионе была объявлена угроза атаки БПЛА. Очевидцы сообщают о громких хлопках над городом. Учеников эвакуируют из школ.