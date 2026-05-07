День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 мая, 08:35

ВСУ дистанционно наводят дроны через датчики движения на передовой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

На Добропольском направлении российские военные всё чаще фиксируют использование украинскими боевиками датчиков движения — эти устройства служат для наведения ударных беспилотников на цели. Об этом РИА «Новости» рассказал заместитель командира роты группировки войск «Центр» с позывным Касьян.

«Устройство фиксирует движение и передаёт сигнал, после чего на точку может прилететь FPV-дрон или «Баба-яга», — рассказал военнослужащий.

Офицер пояснил, что датчики применяют как в паре с минами, так и самостоятельно. Установка ведётся дистанционно. По его словам, их скидывают прямо с беспилотника, после чего они фиксируются в земле и считывают движение вокруг.

Два заблудившихся дрона ВСУ повредили резервуары на нефтебазе в Латвии вместо РФ
Два заблудившихся дрона ВСУ повредили резервуары на нефтебазе в Латвии вместо РФ

Ранее Life.ru рассказывал, что Киев перебрасывает резервы из Киевской области в Сумскую из-за неудач на этом участке и продвижения российских сил. Группировка «Север» ведёт активные бои в Сумской и Харьковской областях.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar