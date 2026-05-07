ВСУ дистанционно наводят дроны через датчики движения на передовой

На Добропольском направлении российские военные всё чаще фиксируют использование украинскими боевиками датчиков движения — эти устройства служат для наведения ударных беспилотников на цели. Об этом РИА «Новости» рассказал заместитель командира роты группировки войск «Центр» с позывным Касьян.

«Устройство фиксирует движение и передаёт сигнал, после чего на точку может прилететь FPV-дрон или «Баба-яга», — рассказал военнослужащий.

Офицер пояснил, что датчики применяют как в паре с минами, так и самостоятельно. Установка ведётся дистанционно. По его словам, их скидывают прямо с беспилотника, после чего они фиксируются в земле и считывают движение вокруг.

Ранее Life.ru рассказывал, что Киев перебрасывает резервы из Киевской области в Сумскую из-за неудач на этом участке и продвижения российских сил. Группировка «Север» ведёт активные бои в Сумской и Харьковской областях.