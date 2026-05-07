Украинское командование спешно перебрасывает дополнительные силы из Киевской области в Сумскую — это вызвано неудачами на данном участке и продвижением российских подразделений. О перегруппировке сообщили в группировке войск РФ «Север».

«На фоне продвижения наших войск в Сумской области, командование ВСУ перебрасывает на данный участок фронта резервы», — сказано в канале «Северный ветер».

Эти сведения косвенно подтверждаются постами украинских волонтёров. В частности, те информируют о перемещении отдельных подразделений 1-й отдельной танковой бригады (ОТМБР), которые прибыли в Сумы как раз из-под Киева.

В Сумской области активные боевые действия ведёт группировка войск «Север». Эти же силы задействованы и на Харьковском направлении.

Ранее Life.ru рассказывал, что российские военные взяли под свой контроль ещё один населённый пункт в Сумской области рамках специальной военной операции. Подразделения, входящие в группировку войск «Север», освободили село Мирополье.