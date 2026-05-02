ВС России установили контроль над Миропольем в Сумской области
Российский военнослужаший. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov
Российская армия установила контроль над очередным населённым пунктом в зоне проведения спецоперации. Как сообщило Минобороны, подразделения группировки войск «Север» заняли Мирополье Сумской области.
«В результате активных и решительных действий <...> установлен контроль над населённым пунктом Мирополье Сумской области», — говорится в сообщении.
Ранее на Славянском направлении группа украинских военнослужащих сдалась, только завидев российский беспилотник.
