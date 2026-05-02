«Нас нашла ваша «птичка»: Бойцы ВСУ струхнули при виде дрона РФ и подняли белый флаг

Украинские военные небольшой группой попытались в ночное время атаковать российских солдат и выбить их с занятых позиций у села Закотное в ДНР, но тут над их головами завис наш дрон. Противник испугался и сдался «птичке» в плен. Всё произошло на славянском направлении, информацией поделились в своём телеграм-канале бойцы 7-й бригады 3-й общевойсковой армии группировки войск «Южная» ВС РФ, взявшие в плен бойцов ВСУ.

Как рассказал военнопленный, боец 81-ой бригады ВСУ Евгений Кашенко, его мобилизовали украинские военкомы прямо по пути на работу. Медкомиссии практически не было, и мужчину сразу отправили на полигон. Тренировки длились всего два дня, не было учебных стрельб, а оружие не выдавалось. Затем Кашенко и его товарищей отправили на передовую, дали автомат и приказали «выбить русских» с занятых позиций. Кашенко и его сослуживец добрались ползком до ближайшего окопа, а дальше поняли, что командиры просто бросили их умирать.

«Нам поставили задачу вернуть утраченные позиции у Закотного, мы двойками выдвинулись. Темно было, мы вышли, ничего не было видно. Мы нашли окоп небольшой, ярок. Там нас нашла ваша «птичка». И мы решили сдаться, не хотели умирать. Нам скинули рацию, и мы по рации пошли сдаваться в плен», — поделился взятый в плен Кашенко.