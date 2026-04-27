27 апреля, 03:37

Украинские военные устроили драку из-за предложения сдаться в плен

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Солдаты Вооружённых сил Украины (ВСУ) устроили драку в населённом пункте Родинское в Донецкой Народной Республике. Конфликт вспыхнул после того, как часть военных предложила сдаться в плен. Об этом рассказала беженка из ДНР Наталья Пасечник.

«Шесть человек к нам пришли. Четыре человека с одного подразделения, два человека — с другого. Эти шесть человек, украинцы, между собой ругались, даже драка была. Одни уговаривали других: «Давайте сдадимся», хотели они сдаться, хотели остаться живыми»,приводит слова Пасечник РИА «Новости».

Женщина пояснила, что украинские военные занимали позиции в многоквартирном доме вместе с мирными жителями. Солдаты запрещали людям использовать печи-буржуйки. Боялись, что дым поможет российским подразделениям их обнаружить. Люди не могли выходить из подъезда. Жители требовали, чтобы боевики ушли и не прятались за спинами мирных людей.

«Меня там обнулят»: Пленный контрразведчик ВСУ умоляет не отправлять его назад

Ранее украинские боевики нанесли удар по группе мирных жителей, которые пытались эвакуироваться из города Родинское. В результате обстрела погибли два человека. Один из раненых смог доползти до российских военнослужащих.

Лия Мурадьян
