Украинские военные устроили драку из-за предложения сдаться в плен

Солдаты Вооружённых сил Украины (ВСУ) устроили драку в населённом пункте Родинское в Донецкой Народной Республике. Конфликт вспыхнул после того, как часть военных предложила сдаться в плен. Об этом рассказала беженка из ДНР Наталья Пасечник.

«Шесть человек к нам пришли. Четыре человека с одного подразделения, два человека — с другого. Эти шесть человек, украинцы, между собой ругались, даже драка была. Одни уговаривали других: «Давайте сдадимся», хотели они сдаться, хотели остаться живыми», — приводит слова Пасечник РИА «Новости».

Женщина пояснила, что украинские военные занимали позиции в многоквартирном доме вместе с мирными жителями. Солдаты запрещали людям использовать печи-буржуйки. Боялись, что дым поможет российским подразделениям их обнаружить. Люди не могли выходить из подъезда. Жители требовали, чтобы боевики ушли и не прятались за спинами мирных людей.