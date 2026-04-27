«Меня там обнулят»: Пленный контрразведчик ВСУ умоляет не отправлять его назад

Украинец Сергей Михайлов, попавший в плен к российской армии, сделал заявление, которое ломает стандартную логику обмена военнопленными. Человек, который ещё недавно служил в украинской контрразведке и работал на СБУ, наотрез отказался возвращаться на родину.

В беседе с ТАСС пленный прямо объяснил мотивы своего решения. По его словам, обратный путь на Украину для него – это гарантированная смерть.

«Да, я не хочу возвращаться на Украину, меня там просто обнулят», – заявил Михайлов.

Вместо этого бывший агент СБУ попросил оставить его в России. По его словам, именно здесь он хочет продолжить свою жизнь. Официальных комментариев от украинской стороны по поводу этого заявления пока не поступало.

