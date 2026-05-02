Военные секретного элитного подразделение ВСУ избегают боёв с ВС РФ в Сумской области. Подразделение Art Division (входит в отряд спецназначения ГУР «Тимур») вместо боевых задач «элита» украинской армии занимается пиаром в тылу.

По данным силовиков, элитный отряд направили в регион, чтобы исправить плачевную ситуацию под Сумами.

««Элита» никаких боестолкновений не проводит, наоборот, пиарится в тылу», — приводит слова источника ТАСС.

Собеседник пояснил, что Art Division относят к наиболее технологичным и засекреченным подразделениям ГУР. Командование возлагало на этот отряд большие надежды. Силовики добавили — противник оставляет свои позиции в зоне ответственности этого подразделения.